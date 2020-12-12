القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في الكرك

الكرك- ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات في الكرك، اليوم السبت، القبض على شخصين خلال محاولتهما إدخال موادة مخدرة إلى المحافظة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى ضبط الشخصين وبحوزتهما 6 كفوف حشيش داخل سيارة.

وأشار إلى أن قسم المكافحة في المحافظة وبعد عمليات التحري الاستخباراتية ومتابعة الشخصين، توفرت لديهم معلومات كافية وشاملة بقدوم الشخصين إلى محافظة الكرك في الساعة والمكان المعين لبيع مواد مخدرة وتسليمها، إلا أن القسم وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات الرئيسية، قام بمداهمة المركبة التي يستقلانها، وضبط المواد المخدرة التي بحوزتهما، وتوقيفهما لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. -(بترا)