القبض على شخصين حاولا تهريب حبوب مخدرة وحشيش

عمان-الغد– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول نية شخص تهريب كمية من الحبوب المخدرة عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى خارج أراضي المملكة ، ومن خلال التحقيق وتتبع تلك المعلومات تم تحديد هوية ذلك الشخص وموعد الرحلة التي سيغادر على متنها وجرى القاء القبض عليه بعد أن ضبط بحوزته على ٥٨٧ حبة من حبوب الترامال المخدرة كان قد قام بإخفائها بطريقة محكمة داخل أكياس من المكسرات وبوشر التحقيق.

وفي سياق متصل تمكنت كوادر إدارة مكافحة المخدرات من القاء القبض على شخص بحوزته ١٠ كغم من مادة الحشيش المخدرة بعد أن قام بصدم مركبتين تابعتين للقوة أثناء مطاردته على الطريق الصحراوي في منطقة السواقة جنوب المملكة ومحاولته الفرار وبوشر التحقيق.