القبض على شخصين سرقا كابلات وأسلاك نحاسية

عمان – القى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخصين بحوزتهما مجموعة من الاسلاك والكيبلات النحاسية المسروقة من شركات اتصالات في محافظتي الكرك والعقبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الأحد، إن طاقم إحدى دوريات البحث الجنائي بالاشتراك مع إحدى دوريات النجدة العاملة في منطقة القطرانة جنوب المملكة، واثناء الوظيفة الرسمية اشتبهوا بمركبة محملة بكميات كبيرة من الكابلات والأسلاك النحاسية والبطاريات، وتم ايقافها ليتبين من خلال التحقيق مع سائقها أن تلك الكميات مسروقة من ابراج شركات الاتصالات، والقي القبض عليه وعلى شخص آخر مشتبه بتورطه بالقضية، ولا زالت التحقيقات مستمرة. وفي السياق، قال الناطق الإعلامي: إن معلومات وردت للعاملين في قسم بحث جنائي العقبة حول وجود مجموعة من الكابلات النحاسية المسروقة داخل منزل أحد المشبوهين بمنطقة العاشرة بمدينة العقبة، وبتفتيش المنزل بالطرق القانونية تم ضبط كميات كبيرة منها، ولا زال البحث جاريا عن المتورط بسرقتها. -(بترا)