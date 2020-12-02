القبض على شخصين سلبا احدى الصيدليات تحت التهديد في العاصمة

عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد للعاملين في البحث الجنائي امس بدخول شخص مجهول وملثم لاحدى الصيدليات شمال العاصمة والاعتداء على الموظف داخلها وسلب مبلغ 180 ديناراً تحت التهديد .

واضاف الناطق الاعلامي انه شُكِل فريق تحقيق خاص في ادارة البحث الجنائي ، حيث تمكن من خلال مع المعلومات والادلة من مسرح الجريمة من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في القضية وهو شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية وبوشر البحث عنه .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى مساء هذا اليوم تحديد مكانه داخل احدى المركبات وجرت مداهمته والقاء القبض عليه وبرفقته شخص اخر تبين انه شريك له في ارتكاب الجريمة واعترفا بارتكابها وتقاسم المبلغ المالي مناصفة وضُبط بحوزتهما سلاح ناري ( مسدس ) وجزء من المبلغ المسلوب وسيتم احالة القضية للقضاء.