عمان- الغد- ألقى الأمن العام، القبض على شخصين سلبا صيدلية وحاولا السطو على محل تجاري في عمّان.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، المقدم عامر السرطاوي، اليوم السبت، إن بلاغاً ورد لإدارة البحث الجنائي يوم الخميس حول دخول شخصين مجهولين وملثمين لصيدلية في منطقة المهاجرين وبحوزتهما أدوات حادة وسلب مبلغ ٢٥٠ دينارًا تحت التهديد والفرار من المكان، حيث بوشر التحقيق والبحث عنهما.

وأضاف السرطاوي أنّه “بعد ذلك بفترة وجيزة ورد بلاغ آخر بمحاولة سلب محل تجاري آخر في منطقة المقابلين من قبل شخصين يحملان ذات المواصفات حيث وصلت للمكان احدى دوريات النجدة وبالتعاون مع المواطنين المتواجدين بالمكان جرى ضبط الشخصين”.

وأشار إلى أنّه تبين أنهما ذات الشخصين اللذين سلبا الصيدلية وجرى ضبط مركبة بحوزتهما وتبين وجود تلاعب بارقامها وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب القضيتين وما يزال التحقيق جاريًا .