القبض على شخصين سلبا وخطفا سائق مركبة عمومي في البلقاء

عمان-الغد- أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريقا تحقيقياً من مديرية شرطة البلقاء والبحث الجنائي تمكن من كشف ملابسات قضية الاعتداء على سائق مركبة، وسلبه مبلغاً مالياً، حيث قام الفريق بتتبع الشخصين المشتبه بهما والتعرف عليهما، وتحديد مكان وجودهما بسرعة قياسية وإلقاء القبض عليهما.

وبين الناطق الإعلامي أنه ورغم محاولة المشتبه بهما التواري عن الأنظار وعدم ترك أية آثار تدل عليهما، إلا أنه تم جمع كافة الأدلة والمعلومات، التي بذل فيها الفريق التحقيقي جهوداً متواصلة قادت لإلقاء القبض على المشتبه بهما اللذين اعترفا بارتكابهما للجريمة، لتطالهما يد العدالة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الحادثة تعود إلى ورود بلاغ لمديرية شرطة محافظة البلقاء بوجود حادث سير مع إصابات في شارع الستين حيث تم التحرك للمكان ولدى الوصول تبين ان سائق إحدى المركبات ومعه شخص آخر قد لاذا بالفرار من المكان فيما عُثر على شخص داخل صندوق المركبة أُسعف للمستشفى وكان بحالة صحية متوسطة .

وأضاف الناطق الاعلامي انه بالاستماع لأقوال المصاب أكد بأن الشخصين اللذين فرّا من مكان الحادث كانا قد قاما بالصعود معه بواسطة مركبته العمومي من منطقة الرصيفة ومن ثم قاما بالاعتداء عليه وسلبه مبلغاً مالياً كان بحوزته ووضعه في صندوق المركبة وانه شعر بعد فترة بالحادث وأُسعف للمستشفى .

وأكد الناطق الإعلامي أن الفريق التحقيقي باشر عمله فور ورود البلاغ عن الحادثة، وبدأ بجمع الأدلة، والاستماع إلى أقوال الشهود، حيث قادت الجهود المتواصلة والمكثفة إلى تحديد هوية المشتبه بهما بارتكاب القضية وأُلقي القبض عليهما بعد تحديد مكان وجودهما واعترفا بالتحقيق معهما بالقضية وما زال التحقيق جارياً معهما.