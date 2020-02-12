القبض على شخصين ظهرا بمقطع فيديو وهما يطلقان عيارات نارية

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وعلى إثر انتشار مقطع فيديو أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله شخصان يقومان بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي وفي الشارع العام وأثارا الخوف وشكلا خطراً على المواطنين، فقد شُكل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي للتحقق من المقطع وتحديد الأشخاص الذين ظهروا خلاله ومكان وزمان تصويره.

وأكد الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق وبوقت قياسي تمكن من تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا خلال الفيديو وتبين أنهما من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبالبحث عنهما جرى تحديد مكان تواجدهما وألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 4 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة وبوشر التحقيق معهما.