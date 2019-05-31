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القبض على شخص أضرم النار بمنطقة حرجية في أحراش جرش

منذ ساعة واحدة
القبض- (تعبيرية)

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عمان-الغد- ألقى الأمن الوقائي القبض على شخص أضرم النار في منطقة حرجية في أحراش محافظة جرش، مساء الجمعة.
وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان العاملين في قسم أمن وقائي محافظة جرش وعلى إثر تحقيقاتهم في عدد من قضايا إضرام النيران في مساحات متفرقة من أحراش جرش تمكنوا بعد جمع،المعلومات من تحديد هوية شخص قام بإضرام النار باحدى المناطق الحرجية ، حيث أُلقي القبض عليه واعترف بقيامه بإضرام النار في منطقة حرجية في محافظة جرش خلف الحسبة القديمة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .

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