القبض على شخص تسبب بوفاة مواطن في قناة الملك عبدالله

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد إلى مديرية شرطة غرب إربد صباح يوم أمس بفقدان وتغيب أحد المواطنين عن المنزل حيث بوشر البحث والتعميم عنه حيث تم بعد تمشيط المنطقة العثور على جثته داخل قناة الملك عبدالله وتم انتشالها من قبل غطاسي الدفاع المدني وتحويلها للطب الشرعي .

وأضاف الناطق الإعلامي بأن المحققين من شعبة بحث جنائي إقليم الشمال ومن خلال متابعة التحقيق وجمع المعلومات حول القضية اشتبهوا بوجود شخص تسبب بسقوط المواطن في قناة الملك عبدالله ووفاته وتم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي ثبت بأنه كان برفقة المتوفى قبل انقطاع الاتصال به .

وتابع أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان برفقة المتوفى صباح يوم أمس بالقرب من قناة الملك عبدالله وانه من تسبب بسقوطه داخل القناة وتركه وغادر الموقع ، وجرى تحويله لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوما عن تهمة القتل القصد.

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