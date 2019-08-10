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القبض على شخص تنكر بلباس امرأة ليتسول في منطقة الاشرفية

منذ 4 ساعات
القبض على شخص تنكر بلباس امرأة ليتسول -تعبيرية

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عمان – ألقى رجال الأمن العام القبض على شخص تنكر بلباس امرأة ليتسول في منطقة الاشرفية.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم السبت، أنه وأثناء قيام احدى دوريات النجدة بواجبها في منطقة الأشرفية شرق العاصمة عمان اشتبهوا بسيدة تغطي كامل جسدها ووجهها وتقوم بالتسول، حيث توجهوا اليها وعند طلبهم اثباتها الشخصي لاذت بالفرار .
وأضاف أن طاقم الدورية قام بمتابعتها على الأقدام ليتم ضبطها وتبين عند ذلك بانه رجل يتخفى بلباس السيدات ليقوم بالتسول وبتفتيشه عثر على سيجارتين من مادة الحشيش المخدر، اضافة الى قطعة من ذات المادة وبتدقيق قيوده تبين انه من اصحاب السوابق الجرمية وبحقه طلب امني وبوشرت التحقيقات معه.-(بترا)

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