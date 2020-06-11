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القبض على شخص ثانٍ حرض على الإعتداء على الفتيات

الجرائم الإلكترونية: نلاحق مثيري النعرات الذين يبثون خطاب الكراهية والمحرضين على العنف

منذ 3 ساعات
القبض

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عمان-الغد- قال المقدم رائد الرواشدة رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للبحث الجنائي في مديرية الأمن العام ، إن الوحدة تلاحق كل مثيري الفتنة والنعرات، الذين يبثون خطاب الكراهية على صفحات التواصل الاجتماعي، لإتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

وبين أن الوحدة وبإيعاز من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، عززت من إجراءاتها للتصدي لمثل هذه السلوكيات الخارجة عن أخلاقنا وقيمنا.

وأشار في حديث خاص لإذاعة امن اف ام إلى أنه تم إحالة الشخص الذي ظهر في أحد الفيديوهات محرضا على الإعتداء على الفتيات إلى القضاء.

كما بين أن كوادر البحث الجنائي ألقت القبض اليوم على شخص ثان قام بالتحريض على الفتيات في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، وبوشرت التحقيقات.

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