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القبض على شخص روج إشاعات حول إعلان حظر شامل في المملكة

منذ ساعة واحدة
القبض على شخص
القبض على شخص

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عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في الامن الوقائي ومن خلال متابعتهم عدداً من التسجيلات الصوتية التي روج ناشروها لإشاعات بإعلان حظر شامل في المملكة ما سبب ارباكاً كبيراً لدى المواطنين ودفعهم للتوجه للاسواق لتخزين المواد التموينية ، فقد تمكنوا من تحديد هوية احد ناشري احدى التسجيلات وجرى القاء القبض عليه ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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