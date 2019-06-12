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القبض على شخص سلب 5 صيدليات في عمان

منذ ساعتين

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عمان- الغد- القى العاملون في ادارة البحث الجنائي وبزمن قياسي القبض على شخص قام بسلب خمس صيدليات في العاصمة عمان الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم مديرية الامن العام انه وبعد منتصف الليلة الماضية وردت خمسة بلاغات من صيدليات في اختصاص العاصمة حول قيام شخص مسلح بالدخول اليها وسلب مبالغ مالية متفرقة وادوية تحت تهديد السلاح والفرار من المكان دون وقوع اصابات تذكر، حيث بوشر التحقيق لتحديد هوية ذلك الشخص والقاء القبض عليه.

واضاف انه فور تلقي تلك البلاغات تم فتح نقاط غلق ونشر الدوريات في محيط المكان وتعميم مواصفات الشخص والمركبة التي يستقلها ليتم وخلال زمن قياسي القبض على الشخص المشتبه به والذي تبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية، مثلما تم ضبط المركبة التي كان يستقلها والسلاح الذي بحوزته ومبالغ مالية متفرقة وادوية متنوعة وبوشر التحقيق معه.

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