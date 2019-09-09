القبض على شخص طلب “اتاوة” من محل تجاري في عمان

عمان – ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي، القبض على شخص طلب اتاوة من أحد المحال التجارية، واعتدى على أحد الموظفين وألحق أضراراً مادية بالمحل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد لقسم بحث جنائي وسط عمان أمس الأحد، بقيام أحد الأشخاص بالتهجم على محل تجاري لبيع المواد الكحولية في منطقة طلوع المصدار التجارية، والاعتداء على موظف بداخله، وطلب اتاوة منه وألحق أضراراً مادية بالمحل.

وأضاف أنه جرى تحديد هوية ذلك الشخص، والذي تبين أنه من ذوي الاسبقيات الجرمية والقي القبض عليه في ذات اليوم بعد تحديد مكان تواجده.

وأشار إلى أنه جرى اليوم الأحد، توديع ذلك الشخص للمدعي العام والذي قرر توقيفه 14 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة السلب وإلحاق الضرر بمال الغير ومخالفة قانون منع الجرائم والايذاء البسيط وإقلاق الراحة العامة.-(بترا)