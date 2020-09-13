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عمان.. طعنه حتى الموت وأحرق شقته ليخفي الجريمة

منذ 37 دقيقة

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عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة جنوب عمان مساء أمس حول وجود حريق في إحدى الشقق بالقرب من الدوار السابع ، حيث تم التحرك للمكان برفقة الدفاع المدني الذي عمل على اخماد الحريق، ليُعثر بعد ذلك داخل الشقة على جثة لشخص تبين بالكشف عليها أنه تعرض للطعن بواسطة أداة حادة بمناطق مختلفة من جسده، وحروق بسبب إشعال النيران في شقته.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فريقاً تحقيقياً خاصاً من إدارة البحث الجنائي تولى التحقيق في القضية للوقوف على ملابساتها والوصول لمرتكب تلك الجريمة، مؤكداً أنه وخلال وقت قياسي ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن الفريق من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة والذي أشعل النيران في الشقة لاخفاء الجريمة، وألقي القبض عليه بعد تحديد مكان وجوده، وبالتحقيق معه اعترف أنه على إثر خلاف مع المغدور أقدم على طعنه عدة طعنات بواسطة أداة حادة وأضرام النار بالشقة بعد ذلك لاخفاء الجريمة، وما زال التحقيق جار معه.

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