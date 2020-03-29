القبض على شخص قتل طفلاً بالخطأ قبل 5 أعوام

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى منذ ايام تشكيل فريق تحقيقي لدى ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في معلومات وردت حول مرتكب جريمة قتل وقعت قبل خمس سنوات راح ضحيتها طفل بعد اصابته بعيار ناري وادعي في حينها بأن شقيق الطفل ذي التسعة اعوام هو من قام باطلاق النار عليه بالخطأ .

واضاف ان فريق التحقيق ومن خلال متابعة تلك المعلومات واعادة فتح التحقيق مع كافة الاشخاص المعنيين بالجريمة ، فقد تمكنوا من الاشتباه بشخص من ابناء عمومة الطفل المتوفى بانه هو من قام باطلاق النار باتجاه الطفل بالخطأ وليس شقيقه .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى مداهمة المشتبه به حيث القي القبض عليه وبتفتيش منزله باسناد من قيادة شرطة البادية الملكية عثر داخله على ستة اسلحة نارية وكمية من العتاد .

وبالتحقيق مع المشتبه به اعترف انه وقبل خمس سنوات واثناء قيامه بالعبث باحد الاسلحة خرجت منه طلقة واصابت الطفل الذي توفي على الفور وانه اقنع شقيق الطفل المتوفى بالاعتراف بارتكاب الجريمة بدلا عنه ، وانه قام ببيع السلاح الناري الذي كان يستخدمه حينها وجرى ضبط السلاح وسيتم تحويل القضية للقضاء .