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القبض على شخص من ذوي الاسبقيات “حاول إيذاء رجل أمن عام”

منذ ساعة واحدة
دورية نجدة
دورية نجدة (أرشيفية)

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عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واثناء قيام احدى الحملات الامنية بواجبها الرسمي في منطقة جبل النزهه ، تم مشاهدة شخص من ذوي الاسبقيات وبحقه اقامة جبرية وعند محاولة ضبطه لاذ بالفرار (وهو ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي)، وكان يحمل اداة حادة حيث ابدى مقاومة للقوة الامنية وحاول ايذاء احد المرتبات بواسطة الاداة الحادة التي كانت بحوزته وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

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