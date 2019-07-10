القبض على صاحبي أسبقيات ضربا طبيب “حمزة”

عمان- الغد- أعلن الأمن العام، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين اعتديا على طبيب داخل مستشفى الأمير حمزة مساء الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إنّ “بلاغاً ورد لمديرية شرطة شمال عمان أمس بتعرض طبيب داخل مستشفى الأمير حمزة للاعتداء بالضرب من قبل شخصين من ذوي الأسبقيات نتج عنه إصابة الطبيب ودخوله للمستشفى لتلقي العلاج”.

وأشار إلى أنّه “ألقي القبض على المعتديين وجرى تحويل أحدهما للمدعي العام والذي قرر توقيفه لمدة سبعة أيام داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الإيذاء البسيط / أعمال الشدة على (موظف، عضو هيئة تدريس، طبيب، ممرض)، فيما سيتم إحالة الآخر للقضاء حال خروجه من المستشفى”.