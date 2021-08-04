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القبض على صاحب أسبقيات اعتدى على سائق لـ”الباص السريع” في صويلح

منذ 28 دقيقة
الباص السريع
أحد الباصات السريعة أثناء توقفه عند إشارة ضوئية في مساره بعمان أمس - (تصوير: ساهر قدارة)

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد بلاغ صباح اليوم لمديرية شرطة شمال عمان بتعرض سائق حافلة عمومية (الباص السريع) للاعتداء من قبل شخص مجهول بواسطة أداة حادة حيث أُسعف للمستشفى وحالته متوسطة .
واكد الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد هوية المعتدي وتبين انه من اصحاب السوابق الجرمية وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.

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