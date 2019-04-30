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القبض على طبيب بيطري يعالج مواطنين في إربد

منذ 36 دقيقة
طبيب

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اربد- ضبطت كوارد مفرزة الامن الوقائي في مفرزة مركز امن بني عبيد بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع اقليم الشمال مساء اليوم الثلاثاء، طبيباً بيطرياً يعالج مواطنين من امراض السرطان والعقم والفشل الكلوي.
واكد مصدر امني مسؤول انه تم ضبط الطبيب وهو يقوم بتحضير الادوية من اعشاب مجهولة المصدر ومكملات غذائية داخل منزله في لواء بني عبيد ويقوم ببيعها اما داخل منزله او في عيادته الكائنة في مدينة اربد مدعيا انه طبيب بشري.
وبين مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للغذاء والدواء انه تم ضبط عبوات تحمل بطاقة بيان وادعاءات طبية كاذبة داخل عيادة الطبيب البشري المزعوم وداخل منزله حيث تم مصادرتها بالكامل واتخاذ المقتضى القانوني بحقه وتحويله للجهات المختصة.-(بترا)

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