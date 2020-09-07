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القبض على عربي مطلوب بـ 3.5 مليون دينار

منذ 9 دقائق

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عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على شخص مطلوب من جنسية عربية ومتوارٍ عن الانظار منذ سنوات وذلك بعد البحث والتحري وجمع المعلومات عنه وتحديد مكان وجوده .
واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص بحقه 9 طلبات منهن 3 طلبات بمبالغ مالية تُقدر بثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار وسيصار إلى احالته لمصادر طلباته القضائية .

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