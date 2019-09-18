القبض على قاتل أحد الأشخاص في الشونة الشمالية

عمان- ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي، القبض على شخص قتل أحد المواطنين في منطقة الشونة الشمالية غرب اربد، وضبط بحوزته السلاح الناري.

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد للعاملين في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال بعد منتصف ليلة أمس بتعرض شخص لإطلاق النار من قبل مجهول في منطقة الشونة الشمالية غرب اربد حيث أُسعف للمستشفى، وما لبث أن فارق الحياة، وباشر فريق تحقيقي خاص من شعبة البحث الجنائي متابعة التحقيقات لتحديد هوية القاتل وإلقاء القبض عليه.

وأضاف، أنه ومن خلال ما تم جمعه من معلومات تم كشف هوية الجاني وألقي القبض عليه، وضبط بحوزته السلاح الناري، وبالتحقيق معه اعترف بإطلاق النار على المغدور، وجرى تحويله للمدعي العام الذي قرر توقيفه 14 يوماً عن تهمة القتل العمد. (بترا)