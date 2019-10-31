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القبض على قاتل شقيقته في الشونة الشمالية

منذ 12 دقيقة

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عمان- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيقات التي باشر بها العاملون في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال في قضية مقتل فتاة داخل منزلها صباح اليوم في الشونة الشمالية قادت للاشتباه بشقيق المغدورة حيث القي القبض عليه.
وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل شقيقته اثر خلافات عائلية وجرى ضبط السلاح الناري وسيتم احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى. -(بترا)

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