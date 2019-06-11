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القبض على قاتل طليقته ووالدتها بالشونة الشمالية

منذ 8 دقائق

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عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان التحقيقات والبحث والتحري عن الشخص الذي اقدم مساء الثلاثاء، على قتل طليقته ووالدتها واصابة والدها ، قادت فريق التحقيق لتحديد مكان تواجده حيث القي القبض عليه وبوشر التحقيق معه.
وكان القاتل اقتحم منزل العائلة والذي تربطه بهم علاقة قرابه، وقام بطعنهم، وتم إسعافهم إلى مستشفى معاذ بن جبل، حيث توفيت الأم وابنتها، وحالة الأب سيئة .

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