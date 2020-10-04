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القبض على متسللين اثنين من سورية

منذ ساعتين
دورية تابعة لقوات حرس الحدود الأردنية خلال جولتها المعتادة لمراقبة الحدود الشمالية- (أرشيفية تصوير: محمد أبو غوش)

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عمان- الغد- احبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الأحد، محاولة تسلل شخصين من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية، بحسب ما صرح به مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقال المصدر العسكري في بيان صحفي، إن المنطقة العسكرية الشمالية طبقت قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.

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