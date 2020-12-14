القبض على متورطين في بيع أراض خارج الأردن بـ 2,8 مليون دولار

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن أحد الأشخاص تقدم بشكوى للبحث الجنائي في محافظة الزرقاء بتعرضه للاحتيال من قبل عدة أشخاص، بعد شراء أرض خارج الأردن بقيمة اثنين مليون وثمانمائة ألف دولار، وطلب الادعاء بعد أن تبين أنهم قد احتالوا عليه بواسطة هويات مزورة.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات حُددت هوية المشتبه به الرئيسي في القضية وتبين بانه زور وبالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص هويات شخصية لأصحاب الأرض الأصليين وإتمام عملية الاحتيال وبيع الأرض للضحية بمبلغ اثنين مليون وثمانمائة الف دولار.

وتابع الناطق الاعلامي أنه بالبحث عن المتورط الرئيسي في القضية حُدد مكان وجوده بعد أن توارى عن الانظار وأُلقي القبض عليه، كما وأُلقي القبض على ثمانية أشخاص آخرين اشتركوا معه وساعدوه لاتمام عملية الاحتيال، وضُبط بحوزتهم مبلغ 70 الف دولار، وما زالت التحقيقات جارية.