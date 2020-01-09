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القبض على متورط بسلب 42 ألف دينار من محطة وقود جنوب عمان

منذ 41 دقيقة

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ 5/1/2020، ورد بلاغ لادارة البحث الجنائي بقيام شخص مجهول وملثم ومسلح بالدخول الى محطة وقود في منطقة ناعور جنوب العاصمة وسلب مبلغ 42 الف دينار من العاملين داخل المحطة تحت تهديد السلاح والفرار من المكان .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور تشكيل فريق تحقيق خاص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية،حيث عمل الفريق ومنذ لحظة الإبلاغ عن الحادثة على جمع المعلومات من مسرح الجريمة، وقادت التحقيقات الى تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بذلك وبدلالته جرى ضبط حوالي 41 الف دينار وما زال التحقيق جارياً.

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