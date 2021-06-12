القبض على محتال أجنبي ادعى قدرته على تحويل الأوراق إلى نقود

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة البحث الجنائي قاموا بمتابعة التحقيق حول معلومات وردت اليهم بمحاولة احد الاشخاص من جنسية أجنبية استدراج عدد من المواطنين للاحتيال عليهم بأسلوب الدولار الأسود وقدرته على تحويل اوراق بيضاء لعملة حقيقية.

واضاف الناطق الاعلامي انه بمتابعة التحقيق وجمع المعلومات جرى تحديد هوية ذلك الشخص المشتبه به وأُلقي القبض عليه وتبين انه من جنسية اجنبية وضُبط بحوزته كمية من المواد الكيميائية التي تستخدم للاحتيال اضافة لمجموعة من الأوراق البيضاء بحجم اوراق الدولار.

وحذرت ادارة البحث الجنائي الإخوة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة من التعامل والتعاطي مع مثل هؤلاء الأشخاص واعتبار كل من يدعي ذلك محتالاً، مؤكداً انه لا يوجد ما يسمى بالدولار الاسود او الاقل من سعر السوق داعياً اياهم للتبليغ عن اي شخص يدعي امتلاكه ذلك على هاتف الطوارئ (911)او مراجعة أقرب مركز أمني أو قسم للبحث الجنائي.