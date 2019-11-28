القبض على محتال بحوزته قطع ذهبية مزورة

عمان – القت ادارة البحث الجنائي القبض على شخص اجنبي قام بالاحتيال على عدد من محال المجوهرات وبيعهم قطع ذهبية (اونصات) مزورة، وضبطت بحوزته عدد منها.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الخميس: إن معلومات وردت لشعبة بحث جنائي اقليم الوسط حول تداول عدد من تجار المجوهرات بوجود قطع ذهبية (اونصات) مزورة يجري تداولها من قبل شخص مجهول، حيث بوشر بتتبع تلك المعلومات والتحقيق فيها،وبين انه وردت معلومات امس حول وجود شخص اجنبي يقوم بعرض تلك القطع على احد محال المجوهرات في لواء الرصيفة وجرى التحرك للمكان على الفور والقي القبض عليه .

واضاف انه ضبط بحوزة ذلك الشخص قطعة ذهبية مزورة ومبالغ مالية متفرقة وبتفتيش منزله ضبط عدد اخر من تلك القطع التي جرى عرضها على خبير واكد ان جميعها مزورة ، وتقدم ثلاثة اصحاب لمحال مجوهرات بشكاوى بحق ذلك الشخص بعد التعرف عليه بانه ذات الشخص الذي قام بالاحتيال عليهم وما زال التحقيق جارياً.(بترا)