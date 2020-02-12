القبض على محترف الرمثا النيجيري باتريك بداعي قيامه بحادث دهس (فيديو)

خالد الخطاطبة

عمان- ألقت الأجهزة الأمنية، الأربعاء، القبض على المحترف النيجيري في فريق نادي الرمثا لكرة القدم باتريك، بداعي قيامه بحادثة دهس لأحد الأشخاص، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة.

واتهم الألباني إلير حليلي وكيل أعمال اللاعب باتريك، بأن ما جرى يعد حادثا مقصودا من إدارة نادي الرمثا، للضغط على اللاعب، وإجباره على فسخ عقده من دون الحصول على مستحقاته المالية كاملة وفق العقد المبرم.

وعبر وكيل الأعمال خلال إتصال مع “الغد” من البانيا اليوم، عن إمتعاضه مما يحصل مع اللاعب، لافتا إلى أنه ابلغ باتريك بضرورة التمسك بحقوقه.

وقال حليلي: الرمثا يريد أن يفسخ عقد بارتيك، ونحن لم نرفض ذلك، وطالبنا بحقوق اللاعب المالية وفق ما نص عليه العقد، ولكن الرمثا يرفض دفع اي شيء، مطالبا الإدارة باحترام عقد المحترف.

وتحدث وكيل الأعمال عن قيام الشرطة اليوم بمداهمة منزل اللاعب النيجيري، واتهامه ارتكاب حادثة دهس، لأن السيارة كانت تقف عند منزله، قبل أن يتم التحقيق مع المحترف والافراج عنه لاحقا.

وكشف الوكيل عن نشاط ملحوظ له في الأردن، مشيرا إلى أنه قام بإحضار عدد من اللاعبين الأجانب إلى الأردن، كما أنه ساهم في إبرام عقود مع محترفين أجانب مثل المونتنيغري نيبوشا الذي أشرف على تدريب الفيصلي وغادر بحب وإحترام متبادل.

من جانبه، أبدى الرمثا دهشته واستغرابه لحديث وكيل أعمال اللاعب باتريك، معتبرا أن ما يتحدث عنه ليس من أخلاقيات الرمثا خاصة والأردنيين عامة.

وقال الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد ابو عاقولة لـ”الغد” أن الأجهزة الأمنية قبضت على باتريك بعد أن تسبب في دهس أحد الاشخاص، قبل أن تقوم الإدارة عبر محاميها بتكفيل اللاعب لحين العمل على إنهاء المشكلة ومعرفة حقيقة ما جرى.

ولفت ابو عاقولة إلى أن الشخص المدهوس، تعرض لإصابة في الرجل، بانتظار الاطمئنان عليه، مؤكدا أن الرمثا حريص على لاعبيه المحليين والأجانب، ولا يسعه إلا أن يتعامل مع الجميع بحب واحترام.