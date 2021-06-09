القبض على محطم الإشارة الضوئية في عجلون(فيديو)

عمان – الغد – ‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه جرى اول أمس القاء القبض ‏على شخص قام بتحطيم وإلحاق أضرار مادية بإحدى الإشارات الضوئية في محافظة عجلون والذي ظهر في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكد الناطق الإعلامي أن ذلك الشخص تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية،حيث حول للحاكم الإداري وجرى تحويله الى مستشفى الأمراض النفسية لمتابعة علاجه.