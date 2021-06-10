القبض على مختطفي الفتاة الأردنية في ليبيا

الغد-أعلنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا، الخميس، اعتقال الأشخاص الذين اختطفوا فتاة أردنية وحلقوا شعر رأسها وبثوا الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مستخدموا التواصل الاجتماعي في ليبيا قد تداولوا مقطع من بث مباشر يظهر فيه رجل يجبر امرأة على النظر للكاميرا وهو يستخدم ماكينة حلاقة كهربائية لإزالة شعر رأسها بالكامل. في حين لم تبد الفتاة أي مقاومة، وامتثلت لأوامره، وبدا عليها الصدمة.

وأوضح بيان لإدارة البحث الجنائي في بنغازي نشرته على حسابها في موقع فيسبوك أن “عناصر الجهاز. تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي، مسؤول عما حدث للفتاة (حليقة الرأس) والتي شغلت الرأي العام”.