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القبض على مطلق العيارات النارية داخل نادي الرمثا

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- ألقت مرتبات إدارة البحث الجنائي القبض على الشخص المطلوب الذي اطلق عيارات نارية داخل نادي الرمثا قبل ايام، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الثلاثاء ان بلاغا ورد قبل ايام بقيام احد الاشخاص باطلاق عيارات نارية داخل نادي الرمثا الرياضي ولاذ بالفرار وتوارى عن الانظار بعد ذلك، فيما نتجت عن الحادثة اضرار مادية دون وقوع اية اصابات تذكر.

واضاف ان العاملين في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال والفريق الخاص التابع للادارة، داهموا مساء امس احدى الشقق في محافظة اربد، بعد ورود معلومات تؤكد تواجد ذلك الشخص داخلها، وافضت المداهمة لالقاء القبض عليه وبرفقته شخص اخر وعثر داخل الشقة على كمية من المواد المخدرة، فيما تم بدء التحقيق معه.

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