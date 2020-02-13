القبض على مطلق النار داخل مطعم في عمان

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة جنوب عمان مساء أمس حول قيام شخص بإطلاق عيارات نارية داخل أحد المطاعم جنوب العاصمة ونتج عن الحادثة إصابة سيدة من جنسية عربية بالقدم واسعفت للمستشفى وحالتها حسنة. وأضاف الناطق الإعلامي أنه على الفور تم التحرك للمكان وتم تحديد هوية مطلق النار وشخص آخر كان برفقته وجرى التعميم عليهما و تمكن الأمن الوقائي من ضبطهما خلال ساعات قليلة داخل احد المركبات وبحوزتهما سلاح ناري (مسدس).

وتابع الناطق الاعلامي أنه جرى توديعهما صباح اليوم للمدعي العام والذي قرر توقيف مطلق النار 7 أيام عن تهم إطلاق عيارات نارية والإيذاء وإقلاق الراحة العامة وحمل وحيازة أسلحة نارية والتهديد.