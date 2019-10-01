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القبض على مطلوبين أحدهم بحقه 9 طلبات أمنية

منذ يومين

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عمان-الغد– قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت مساء أمس للعاملين في مديرية شرطة غرب البلقاء حول تواجد شخص مطلوب بحقه ٩ طلبات أمنية داخل أحد المحال التجارية، حيث تحركت قوة من المركز الأمني والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات والأمن الوقائي للمكان وألقي القبض على ذلك الشخص، وبتفتيش المركبة التي كانت بحوزته عُثر داخلها على سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من المواد المخدرة، كما وتبين أن المركبة مطلوبة .
كما وتمكنت كوادر المديرية من إلقاء القبض على شخص آخر بحقه ٤ طلبات أمنية بقضايا مخدرات بعد تفتيش منزله وعثر بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة .

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