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القبض على مطلوب أصاب ضابطي أمن بالرصاص

منذ ساعة واحدة
القبض على مطلوب -(أرشيفية)
القبض على مطلوب -(أرشيفية)

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي تمكنت فجر اليوم من تحديد مكان تواجد الشخص المطلوب الذي أطلق النار باتجاه رجال الأمن العام وأصاب اثنين منهم، حيث جرى مداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشر التحقيق معه.

إصابة رجلي أمن برصاص مطلوب في عين الباشا

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