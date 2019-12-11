القبض على مطلوب أصاب ضابطي أمن بالرصاص

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي تمكنت فجر اليوم من تحديد مكان تواجد الشخص المطلوب الذي أطلق النار باتجاه رجال الأمن العام وأصاب اثنين منهم، حيث جرى مداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشر التحقيق معه.
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