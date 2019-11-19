القبض على مطلوب بحقه 14 أسبقية جرمية في البادية الجنوبية

عمان-الغد- أصيب مطلوب بمداهمة أمنية، الثلاثاء، في البادية الجنوبية وفقا للناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام.

وأضاف الناطق الإعلامي أن معلومات وردت مساء الثلاثاء للعاملين في مديرية شرطة البادية الجنوبية حول مكان تواجد شخص مطلوب وبحقه 5 طلبات أمنية و14 أسبقية جرمية بقضايا الشروع بالقتل والايذاء وحمل السلاح والاعتداء على الموظفين والاحتيال، حيث تحركت على الفور قوة أمنية للمكان، وعند محاولة إلقاء القبض على المطلوب حاول دهس أفراد القوة الأمنية وأطلق عدة عيارات نارية على إطارات المركبة بقصد تعطيلها إلا أن ذلك الشخص لاذ بالفرار.

وبين الناطق الإعلامي أنه وبعد فترة وجيزة وأثناء متابعته والبحث عنه وردت معلومات حول تواجده داخل أحد المراكز الصحية وتبين إصابته بعيار ناري في منطقة القدم فجرى ضبطه ووضعت الحراسة اللازمة عليه وبوشرت التحقيقات.