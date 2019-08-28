القبض على مطلوب بحقه 24 أسبقية جرمية و44 طلبا أمنيا في المفرق

عمان- ألقت إدارة البحث الجنائي، القبض على مطلوب بحقه 24 أسبقية جرمية و44 طلباً أمنياً.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفريق الخاص التابع لإدارة البحث الجنائي تمكن بعد جمع المعلومات من تحديد مكان تواجد شخص مطلوب وبحقه 24 أسبقية جرمية و44 طلباً أمنياً في قضايا متنوعة ومتوار عن الأنظار منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أنه تم مداهمة مكان تواجده داخل إحدى المزارع في محافظة المفرق، وتم إلقاء القبض عليه، وبوشر التحقيق معه. -(بترا)