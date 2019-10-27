القبض على مطلوب بـ 12 مليون دينار

عمان – الغد- القى العاملون في إدارة التنفيذ القضائي القبض على شخص مطلوب، وبحقه طلبان قضائيان بمبالغ مالية قدرت بحوالي 12 مليون دينار . وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام: إن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي من خلال متابعتهم للأشخاص المطلوبين تمكنوا من القاء القبض على شخص بحقه طلبان قضائيان بمبلغ مالي يقدر بحوالي 12 مليون دينار وسيتم توديعه لمصادر طلبه.
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