القبض على مطلوب خطير في المفرق

عمان – الغد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أن قوة أمنية قامت اليوم بتحديد مكان شخص مطلوب ومصنف بالخطير والمسلح وبحقه 90 طلبا امنيا في قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة وترويع وتهديد المواطنين ، والشروع بالقتل في منطقة الخالدية في محافظة المفرق .

واضاف الناطق الاعلامي ان المطلوب بادر القوة باطلاق عيارات نارية باتجاههم حيث جرى التعامل معه وفق قواعد الاشتباك وتمت السيطرة عليه وتبين تعرضه للاصابة وجرى اسعافه من قبل القوة الأمنية على الفور للمستشفى لتلقي العلاج .

وأكد الناطق الإعلامي انه ضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وكمية من المواد المخدرة عملنا ان هذا الشخص المطلوب من مكرري قضايا الشروع بالقتل والاتجار وترويج المواد المخدرة ومقاومة واطلاق العيارات النارية باتجاه المواطنيين ورجال الامن العام .