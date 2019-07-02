القبض على مطلوب خطير ومسلح في منطقة أم الجمال

المفرق-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن العاملين في مديرية شرطة البادية الملكية ومن خلال متابعتهم للأشخاص المطلوبين المتوارين عن الأنظار تمكنوا عصر اليوم الثلاثاء، من تحديد مكان تواجد أحد أولئك المطلوبين والمصنف بالخطير داخل أحد المنازل في منطقة أم الجمال .

وأضاف الناطق الإعلامي أن قوة أمنية تحركت على الفور للمكان وفور وصولهم بادر شخص بداخل المنزل بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة حيث تم الرد عليه بالمثل لحين تمكنهم من إلقاء القبض على مطلق النار والذي تبين انه مطلوب بقضية قتل وبحقه 25 قيداً جرمياً وضبط بحوزته سلاح ناري اتوماتيكي وكمية من المواد المخدرة.