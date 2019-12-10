القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار منذ سنوات بحوزته 4000 حبة مخدرة

عمان- ألقت قوة أمنية القبض على مطلوب ومتوارٍ عن الأنظار منذ سنوات وبحقه 10 طلبات أمنية أحدها بقضية قتل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوة أمنية تمكنت اليوم وبعد جمع المعلومات حول شخص مطلوب بعشرة طلبات أمنية أحدها بقضية قتل ومتوارٍ عن الأنظار منذ سنوات من تحديد مكان تواجده في إحدى مناطق البادية الوسطى ومداهمته والقاء القبض عليه داخل مركبة كان يستقلها.

وأضاف أنه ضُبِط بحوزة ذلك المطلوب كمية من الحبوب المخدرة تقدر بـ4000 حبة، وبوشر التحقيق معه. (بترا)