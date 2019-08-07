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القبض على منتحل صفة رجال الأمن.. ارتكب 8 سرقات

منذ 15 دقيقة

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الغد-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن عدة بلاغات وردت للعاملين في قسم بحث جنائي اربد حول شخص مجهول يقوم بإيقاف المركبات مدعياً انه رجل أمن، واثناء ذلك يقوم بمغافلة سائقيها ويسرق مبالغ مالية منهم ، حيث بوشرت التحقيقات لتحديد هوية ذلك الشخص والقاء القبض عليه.

واضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد هوية ذلك الشخص والذي تبين انه من ارباب السوابق الجرمية ، حيث جرى تحديد مكان تواجده في محافظة الزرقاء والقي القبض عليه ، واعترف بالتحقيق معه بارتكاب ثمان سرقات بذلك الاسلوب ، ولدى عرضه على المشتكين تعرفوا عليه وأكدوا بأنه من قام بمغافلتهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية ، والتحقيقات مستمرة.

وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين أنه في حال تم إيقافهم من قبل رجال الأمن العاملين بالزي المدني فإنه من حقهم طلب ابراز هوياتهم والشارة الخاصة التي تميزهم ، وخلاف ذلك الاتصال برقم الطوارئ المجاني ٩١١ او مراجعة أقرب مركز أمني.

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