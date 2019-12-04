السلايدر الرئيسيجرشمحافظات

القبض على مهاجمي مدرسة أبو ذر الغفاري في جرش

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- ألقى الأمن العام اليوم الأربعاء، القبض على مهاجمي مدرسة أبو ذر الغفاري في جرش، تسببهما بطعن معلمين وطالب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إنّ بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة محافظة جرش حول قيام شخص برفقة شقيقه الحدث بالدخول الى احدى المدارس في المحافظة والاعتداء بالضرب على معلمين اثنين واحد الطلبة.

وأضاف السرطاوي أنّه “تم على الفور التحرك للمكان وضبط الشخص وشقيقة الحدث قبل مغادرتهما المدرسة فيما راجع المعلمين والطالب المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة وبوشرت التحقيقات”.

مقالات ذات صلة

الداخلية: وثائق مزورة سبب إلغاء تجديد جوازات سفر عدد من أبناء العشائر

منذ 48 دقيقة

إصابة خبير متفجرات داخل كسارة في إربد بعد سقوط حجر على رأسه

منذ 58 دقيقة

“الطيران المدني الدولي” تسحب اعتماد مطار تمناع الإسرائيلي بعد شكوى الاردن

منذ ساعة واحدة

روحاني لأميركا: مستعدون للتفاوض إذا رفعتم العقوبات عن إيران

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock