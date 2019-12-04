عمان – الغد- ألقى الأمن العام اليوم الأربعاء، القبض على مهاجمي مدرسة أبو ذر الغفاري في جرش، تسببهما بطعن معلمين وطالب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إنّ بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة محافظة جرش حول قيام شخص برفقة شقيقه الحدث بالدخول الى احدى المدارس في المحافظة والاعتداء بالضرب على معلمين اثنين واحد الطلبة.

وأضاف السرطاوي أنّه “تم على الفور التحرك للمكان وضبط الشخص وشقيقة الحدث قبل مغادرتهما المدرسة فيما راجع المعلمين والطالب المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة وبوشرت التحقيقات”.