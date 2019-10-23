القبض على 12 مطلوباً وضبط أسلحة ومركبات معمم عليها

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن العاملين في مديريات شرطة البادية الشمالية والوسطى والبحث الجنائي والامن الوقائي نفذوا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية عدة حملات أمنية للبحث عن الأشخاص المطلوبين وكل ما يخالف القانون، وألقي القبض على شخص مطلوب وضبط داخل منزله ثلاث مركبات مطلوبة .

حيث تمكن العاملون في مديرية شرطة البادية الشمالية ومن خلال ما نفذوه من حملات من القاء القبض على تسعة اشخاص ابرزهم شخص رفض الامتثال للقوة ولاذ بالفرار وجرى متابعته وايقافه والقاء القبض عليه وتبين انه مطلوب وبحقه ٧ طلبات امنية وضبط بحوزته سلاح ناري .

كما وتمكنت مديرية شرطة البادية الوسطى من القاء القبض على ثلاثة اشخاص أحدهما مصنف بالخطير وبحقه طلبان امنيان ، اضافة الى اخر بحقه ثمانية طلبات امنية وثالث بحوزته كمية من الحبوب المخدرة.