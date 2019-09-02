القبض على 128 مطلوبا للتنفيذ القضائي أحدهم عليه 4.5 مليون دينار

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان العاملين في ادارة التنفيذ القضائي نفذوا امس حملة امنية في كافة محافظات المملكة لضبط الاشخاص المطلوبين حيث تمكن العاملون في مختلف الشعب والاقسام من ضبط 128 شخصا مطلوبا وصار ايداعهم لمصادر طلباتهم . واضاف الناطق الاعلامي ان ابرز المقبوض عليهم كان في محافظة العاصمة حيث القي القبض على شخص بحقه 14 طلباً قضائياً بمبالغ تجاوزت 4.5 مليون دينار ، كما والقي القبض في العاصمة كذلك على شخص بحقه 11 طلباً قضائياً بمبالغ مالية قدرت ب 328 الف دينار ،فيما القي القبض في غرب اربد على شخص بحقه 14 طلباً قضائياً ، واخر في محافظة اربد بحقه 10 طلبات قضائية .