ضبط 14 مروجا للمخدرات

الغد– ألقت أجهزة إدارة مكافحة المخدرات القبض على 14 شخصاً من مروجي وحائزي المواد المخدرة، من بينهم عدد من المطلوبين ضمن مناطق مختلفة من المملكة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و 12 سلاح ناري.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع عدد من قضايا البيع والترويج وحيازة المواد المخدرة ضمن مناطق مختلفة من المملكة ألقوا القبض على 12 شخصاً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و 7 أسلحة نارية.

ومن ابرز تلك القضايا ضبط 70 كف من مادة الحشيش المخدرة و 3000 حبة مخدرة بعد مطاردة شخصين داخل مركبة على طريق السعيدية في محافظة المفرق، مما أدى لانقلاب المركبة وفرار الشخصين من داخلها وضبط تلك الكمية، ولا زال البحث جارياً لإلقاء القبض عليهما.

وفي محافظة المفرق اشتبه بمركبة بداخلها شخصين تسير على طريق الخالدية حيث جرت متابعتهما بعد أن رفضا الامتثال وألقي القبض على أحدهما وتبين أن بحقه طلبين فيما لاذ الآخر بالفرار ، وتم ضبط 7 كفوف من مادة الحشيش و 20 غم كريستال وسلاح ناري ، وبمتابعة البحث عن الشخص الآخر وبعد تحديد مكان تواجده ألقي القبض عليه وبرفقته شخص ثالث مطلوب بعد أن ابديا مقاومة شديدة وتمت السيطرة عليهما.

كما واشترك فريقي إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي في مداهمتين لمنزلين في محافظة المفرق الأول بمنطقة السعيدية وبمداهمته جرى إلقاء القبض على شخص بحوزته 200غم من مادة الكريستال وكمية من حبوب الكبتاجون المخدرة وسلاح ناري ، أما الثاني فكان في منطقة الزعتري وبمداهمته ألقي القبض على مطلوب مشتبه به بالإتجار بالمواد المخدرة.

وضمن إقليم العاصمة نفذت كوادر مكافحة المخدرات والفريق الخاص التابع للإدارة وفريق البحث الجنائي سلسلة من المداهمات لعدد من مروجي وحائزي المواد المخدرة بعد معلومات حول نشاطاتهم ببيع وترويج المواد المخدرة في منطقة ناعور جنوب العاصمة، حيث ألقي القبض خلال تلك المداهمات على 7 أشخاص من بينهم مطلوب مسجل بحقه 3طلبات وآخر بحقه بحقه طلبين ، كما وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع وخمسة أسلحة نارية ومجموعة من الذخيرة الحية.

وفي محافظة العقبة جرت مداهمة اثنين من مروجي المواد المخدرة داخل أحد المنازل في منطقة الخزان بعد معلومات حول قيامهما بترويج وحيازة كمية من تلك المواد وألقي القبض عليهما ، وبتفتيش المنزل تم ضبط كميات من المواد المخدرة وخمسة أسلحة نارية.

وفي مدينة الرمثا وردت معلومات للعاملين في قسم مكافحة المخدرات هناك بوجود كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة بالقرب من الطريق الزراعي في منطقة البير ، وبمسح وتمشيط المنطقة بالكامل عثر على ثلاثة أكياس كبيرة الحجم تحوي بداخلها 35 كغم من مادة الحشيش الصناعي المخدر و 2 كغم من بودرة الحشيش الصناعي المخدر وكمية من الحبوب المخدرة، ولا زال البحث جارياً عن المتورط بإخفائها. وجرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.