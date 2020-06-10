القبض على 16 شخصا بحوزتهم مخدرات في عمان والزرقاء

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يرفقهم قوة أمنية نفذوا صباح اليوم حملة أمنية على مروجي المواد المخدرة ومطلوبين بذات القضايا في محافظة الزرقاء.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الحملة أفضت لإلقاء القبض على ستة أشخاص في أماكن مختلفة احدهم بحقه 28 طلباً أمنياً وآخر بحقه 14 طلباً أمنياً وضُبِط بحوزتهم سلاحان ناريان وكميات مختلفة من المواد المخدرة المعدة للبيع وبوشرت التحقيقات.

وفي شرق العاصمة نُفذت كذلك حملة أمنية على عدد من الأشخاص المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة القي القبض خلالها على 10 أشخاص في أماكن مختلفة وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع.