القبض على 22 شخصا بقضايا ترويج مخدرات (صور)

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم ومتابعتهم اليومية لكافة النشاطات الجرمية المرتبطة بترويج وحيازة المواد المخدرة فقد تمكنوا منذ بداية هذا الاسبوع من التعامل مع 11 قضية لترويج المواد المخدرة القت القبض خلالها على 22 شخصا من بينهم ثلاثة اشخاص مطلوبون ومصنفون بالخطيرين جدا والمسلحين .

ففي شرق العاصمة جرت مداهمة ثلاثة اشخاص احدهم مصنف بالخطير جدا وبحقه 13 طلباً في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والاخرين من المطلوبين في قضايا تشكيل عصابة جرمية للاتجار بالمواد المخدرة وفرض الاتاوات ، والقي القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع .

كما والقي القبض كذلك شرق العاصمة على شخص مطلوب ومصنف بالخطير جدا والمسلح بعد ان ابدى مقاومة شديدة وحاول الفرار وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع ، وفي شمال العاصمة جرت مداهمة منزل شخص مصنف بالخطير جدا بعد التاكد من وجوده داخله والقي القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري وكيلو ونصف من مادة بودرة الحشيش الصناعي وكمية من مادتي الكريستال والحشيش المخدرتين .

فيما القي القبض على اربعة اشخاص وسط العاصمة بعد ان وردت معلومات حول قيامهم بترويج المواد المخدرة بواسطة احدى المركبات وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع ، وفي جنوب عمان القي القبض على مروج استخدم مركبته لترويج المواد المخدرة وضبط داخل المركبة نصف كف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادتي الماريجوانا والكريستال المخدرتين .

وفي محافظة اربد تمت مداهمة احدى المزارع بعد التاكد من قيام مجموعة من الاشخاص في استخدامها لتخزين وبيع المواد المخدرة والقي القبض على ثلاثة اشخاص داخلها وبتفتيشها عثر على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة .

وتم في محافظة عجلون التعامل مع قضيتين لترويج المواد المخدرة القي القبض خلالهما على شخصين من المروجين وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع ، وجرى في محافظة المفرق مداهمة خمسة اشخاص من مروجي المواد المخدرة اثناء تواجدهم داخل احد المنازل والقي القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة وسلاح ناري وعدد من اوراق النقد المزيفة .

وفي محافظة معان القي القبض على شخص بحوزته سلاحان ناريان وكمية من المواد المخدرة بعد مداهمته ، فيما تم في محافظة الزرقاء القبض على شخص عرض 70 الف دولار مزيفة للبيع وجرى ضبط كامل المبلغ المزيف الذي كان بحوزته.