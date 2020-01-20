القبض على 23 مروجاً للمخدرات وضبط 9 قطع سلاح

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لمتابعة القضايا المرتبطة بالمخدرات خاصة الترويج منها فقد تعاملوا خلال الأيام الماضية مع ١٩ قضية لحيازة وترويج المواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة والقوا القبض خلالها على ٢٣ شخصاً وتسعة أسلحة نارية.

وكان من ابرز تلك القضايا في جنوب العاصمة حيث القي القبض على شخصين احدهما مطلوب بحقه ثمانية طلبات بعد أن تمت متابعة مركبة كانا يستقلانها أثناء نقلهما لكمية من المواد المخدرة، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على ١٣ كفاً من مادة الحشيش المخدرة، و٦٠ قطعة معدة للبيع من ذات المادة و٥٧٤ حبة مخدرة إضافة إلى سلاح ناري أوتوماتيكي.

كما وتم التعامل مع أربع قضايا أخرى في جنوب وشرق العاصمة في أوقات وأماكن مختلفة والقي القبض خلالها على أربعة أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المختلفة وأربعة أسلحة نارية احدها أوتوماتيكي.

وفي محافظة المفرق القي القبض على مروجين اثنين للمواد المخدرة بعد مداهمة مكان تواجدهما وضبط بحوزتهما ست كفوف من مادة الحشيش المخدرة و٧٤٠ حبة مخدرة، وفي قضية أخرى جرى ضبط كمية من الحبوب المخدرة بحوزة احد المروجين بعد إلقاء القبض عليه وتفتيشه.

وفي محافظة اربد القي القبض على شخص بعد جمع المعلومات حوله، وبتفتيش مكان عمله عثر على سبع كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة، هذا وجرى التعامل في محافظة اربد كذلك مع قضية أخرى القي القبض خلالها على مروج للمواد المخدرة وبحوزته ١ كغم من مادة الحشيش المخدرة و٥٠٠ حبة مخدرة.

وفي محافظة مادبا القي القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة بعد جمع المعلومات حولهما وتحديد مكان تواجدهما وضبط بحوزتهما سبع كفوف من مادة الحشيش المخدرة ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، كما والقي القبض في محافظة مادبا كذلك على شخص مطلوب بحقه ثلاثة طلبات أمنية وبحوزته ٣٥٠ حبة مخدرة.

وفي محافظة الزرقاء تم التعامل مع أربع قضايا في أوقات وأماكن مختلفة القي القبض خلالها على أربعة أشخاص وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة إضافة إلى سلاحين ناريين.

وفي محافظة الطفيلة تم التعامل مع قضية واحدة القي القبض خلالها على شخص مروج للمواد المخدرة وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة وكمية مقطعة ومعدة للبيع من مادة الحشيش المخدرة, وفي محافظة معان كذلك ضُبط سلاح ناري و٥٤٠٠ حبة مخدرة بحوزة احد المروجين، وفي إحدى مناطق البادية الوسطى ضُبط كف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من بودرة الحشيش الصناعي وسلاح ناري بحوزة شخصين من مروجي المواد المخدرة.

وفي غرب البلقاء جرت مداهمة احد المنازل بعد جمع المعلومات حوله والتأكد من قيام احد الأشخاص باستخدامه لزراعة مادة الماريجوانا المخدرة والقي القبض على الشخص المتورط، فيما جرى ضبط ٣٠ شتلة من مادة الماريجوانا المخدرة داخل المنزل زرعت داخل قوارير بلاستيكية.